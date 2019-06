Benningen/Fußball Auf den Traumstart folgt die große Ernüchterung

Benningen schaffte es nun nicht mehr, seine sonst so starke Offensive in Szene zu setzen. Stattdessen traf erneut Kornwestheim, erneut per Freistoß. Diesmal war es Sajmir Hasanaj, der aus 30 Metern unhaltbar für Keeper Jonas Gröppner in den linken oberen Torwinkel traf (71.). „Ich kann mir das echt nicht erklären. In den vergangenen Wochen haben wir Standardsituationen gegen uns so gut verteidigt“, war Ferrara ob dieser Torflut nach Standards überfragt. Zwei Kopfbälle von Marvin Schnalke (85.) und Patrick Flamm (88.), die pariert wurden, waren die letzten Lebenszeichen des TSV gegen den nur noch verteidigenden Gegner. In der Nachspielzeit erhöhte Kornwestheim dennoch beinahe. Der Freistoß von Adrian Kuka landete an der Unterlatte, den Nachschuss setzte Avdi Guncati an die Oberlatte. Jubeln durfte Kornwestheim trotzdem. Hängende Kopfe gab es hingegen bei Benningen. „Mit unserer Qualität hätten wir sie locker schlagen können. Doch das ist Fußball. In der K.o.-Runde kannst du dir einfach keinen Ausrutscher leisten“, so Ferrara, der sein Team nach Abpfiff wieder aufrichtete und ansprach, die Aufstiegsrelegation kommende Saison am liebsten umgehen zu wollen. „Wenn wir so stark spielen wie in der Rückrunde, können wir den Aufstieg auch direkt schaffen.“ TSV 1899 Benningen:

Gröppner – Kolder, Schnalke, Lauer, Heim (81. Marquardt) – Ferrara – Cappella (58. Mercante, 90. Moser), Hill, Djurdjevic (71. Bunderla) – de Capua, Flamm.