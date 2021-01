Benningen Für Ganztagsbetreuung wird Geld erstattet

Benningen - Die Eltern von Kindern in der Benninger Ganztagesbetreuung bekommen 15 Prozent ihrer Beiträge erstattet, das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Die Erstattung läuft rückwirkend zum 1. September 2020, denn seither fand auch die Betreuung nicht mehr in vollem Umfang statt.