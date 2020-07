Benningen Das Weindörfle fällt aus, die Kirbe wackelt

Benningen - Ein attraktiver Programmpunkt im Benninger Festleskalender wird dieses Jahr auf alle Fälle entfallen: das Weindörfle. Eigentlich hätte es am 20. September zum 14. Mal an und in der Kelter stattfinden sollen. Doch: „Nach langem Hin und Her und sehr ungern haben wir uns dazu entschlossen, das Weindörfle abzusagen“, sagt Wolfgang Klein, Vorstand des ausrichtenden Musikvereins, im Gespräch mit dieser Zeitung.Hauptgrund für die Absage sei, dass die Corona-Auflagen fast nicht zu erfüllen seien, so Klein: „Man muss Gästelisten führen, nach jedem Abräumen die Tische neu desinfizieren, Laufwege markieren und eigentlich auch überwachen, die Toiletten regelmäßig reinigen und kontrollieren. Auch die Küche in der Kelter ist viel zu klein, um dort den nötigen Abstand halten zu können.“