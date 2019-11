Benningen Bei der Kirbe ist im ganzen Ort viel los

Hoch her ging es auch bei den sportlichen Ereignissen: Beim Handball in der Halle und beim Fußball auf dem Sportplatz. Der neue Kunstrasenplatz wurde mit dem Spiel der zweiten Mannschaft des TSV 1899 und einem anschließenden Elfmeterschießen zwischen Rathausmitarbeitern und Vereinsverantwortlichen eingeweiht (siehe auch lokale Sportseiten). Danach saß man noch bei einer gemütlichen Hocketse zusammen.

Etwas weniger sportlich, dafür aber sehr zünftig wurde in der Kelter gefeiert. Am Samstag rockte die Kult-Band „Campus“ vor ausverkauftem Haus und begeisterte das jüngere Publikum mit Klassikern der Rock- und Popgeschichte. Am Sonntag lud der Musikverein zur musikalischen Unterhaltung ein. Als Gastverein sorgte der MV Affalterbach für den Auftakt, nach dem Mittagessen zeigten die Youngstars und die Bläserklasse ihr Können.

Der Nachmittag gehörte der Jugendkapelle Benningen/Steinheim und zum guten Schluss griff das große Orchester des MV Benningen selbst in die Tasten.

Am heutigen Montag findet zum Ausklang der Kirbe der Trauermarsch der Kirbebuben statt. Los geht es um 19 Uhr an der Gemeindehalle. Über die Kelter, wo die Benninger in der Predigt wieder einiges aus dem Ort und der Welt zu hören bekommen, geht es über die gesperrte Beihinger Straße zum Bootshaus, wo der Sarg verbrannt wird. Abschluss ist wie immer das Brillantfeuerwerk. Ab 20.30 spielt „InTeam“ in der Kelter bei freiem Eintritt.