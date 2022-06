Benningen Bau der Ortsumfahrung dauert länger

Alte Brücke wechselt den Besitzer

Seit April wird zudem die alte Neckarbrücke saniert, für die künftig nicht mehr das Land, sondern der Landkreis zuständig sein wird. Die Arbeiten an dem Bauwerk sollen, so der aktuelle Stand, ebenfalls Ende September fertig sein. An der über sechzig Jahre alten Brücke werden derzeit unter anderem Beton und Bewehrung instandgesetzt. Außerdem werden an beiden Enden wasserdichte Fahrbahnübergänge eingebaut. Hinzu kommen neue Entwässerungseinrichtungen und ein neues Geländer.