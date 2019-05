Benningen Ärztehaus löst Mangel nicht

Patentrezepte hat aber auch Rüter keine, der seine Praxis gerne in jüngere Hände übergeben würde. Ob ein von der Gemeinde zur Verfügung gestelltes Ärztehaus die medizinische Grundversorgung erhalten hilft, wagt er zu bezweifeln. „Welche Ärzte sollen da rein?“ Wer schon eine Praxis habe, wolle sicher nicht umziehen. In Beilstein wurde das Thema Ärztehaus zurückgestellt, nachdem von den bereits niedergelassenen Medizinern signalisiert wurde, dass kein Bedarf an neuen Räumen bestehe. Dies war einer der Gründe, warum man die Idee vorerst habe ruhen lassen, erklärt Bürgermeister Patrick Holl. Der Bedarf war am Ort nicht so hoch, da die bestehenden Praxen schon jetzt alle gut untergebracht sind.

Für die Neugründung einer Praxis sind vielen jungen Ärzten auch die finanziellen Hürden oft zu hoch. „Die Mieten in Ärztezentren überschreiten die Schmerzgrenzen“, hat Mediziner Rüter festgestellt. In Murr hat man beim Neubau der Häuser in der Hindenburgstraße Räume für eine Arztpraxis mit gebaut, die seit 2016 auch vermietet sind, so Bürgermeister Torsten Bartzsch. Es gebe also durchaus direkt vor der Haustüre ein erfolgreiches Beispiel, wie die Kommune bei der hausärztlichen Versorgung auch unterstützend eingreifen könne.

Mehr als die Räume zur Verfügung stellen können die Gemeinden aber eher nicht. „Ich habe auch schon auf Kongressen Bürgermeister gesehen mit einer Schärpe ,Hausarzt gesucht‘“, weiß Rüter zu berichten. Im Umkehrschluss bekommen die Rettungsdienste die Folgen der immer schlechter werdenden hausärztlichen Versorgung zu spüren. Weil es immer weniger erreichbare Arztpraxen vor Ort gibt, wird häufiger der Notruf gewählt.