Beleuchtungsverbot Torturm bleibt vorerst im Dunkeln

Marbach - Der Torturm dürfte zusammen mit dem Schillerdenkmal zu den beliebtesten Fotomotiven in Marbach gehören. Regelmäßig legen Touristen hier einen Stopp ein und drücken auf den Auslöser. Besonders eindrucksvoll kam das Gebäude daher, wenn es in den Abendstunden in Licht getaucht war. Doch dieses Motiv können die Kameras seit einiger Zeit nicht mehr einfangen: wegen des Beleuchtungsverbots öffentlicher Fassaden bleibt der Torturm dunkel. Dadurch soll vermieden werden, dass Insekten irritiert werden und zu Schaden kommen. Die Kommune könnte zwar eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Doch das, sagt der Marbacher Bürgermeister Jan Trost, sei bislang nicht geschehen.