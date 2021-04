Neues Gesetz verbietet Beleuchtung Am Torturm gehen die Lichter aus

Stadtmauer nicht betroffen

„Über die Sommermonate wird die Beleuchtung beispielsweise des Torturms und des Haspelturms abgeschaltet“, teilt Jan Trost, Bürgermeister der Schillerstadt, auf Nachfrage mit. Nicht betroffen sei von der Neuregelung indes die Stadtmauer. „Dort, wo es aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlich ist, so zum Beispiel im Bereich der Stadtmauer wegen des dort angelegten Fußweges, muss die Beleuchtung ähnlich wie die Straßenbeleuchtung an bleiben“, betont der Rathauschef. Diese Einschätzung der Sachlage bestätigt Mathias Schmid, Pressesprecher des Umweltministeriums. Grundsätzlich sei es nicht mehr gestattet, Fassaden der öffentlichen Hand in den Wintermonaten von 22 bis 6 Uhr zu beleuchten. Von April bis Ende September gelte das Verbot rund um die Uhr. Allerdings greife diese Vorschrift unter anderem nicht, wenn Passanten nicht mehr gefahrlos einen Gehweg benutzen könnten. Wenn Sicherheitsgründe wie an Gefängnissen dagegen sprechen, dürfe es ebenfalls nicht stockduster werden. Außerdem könnten bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Anträge auf Ausnahmegenehmigungen gestellt werden. „Da muss dann abgewogen werden, ob das öffentliche Interesse an der Beleuchtung höher zu gewichten ist als der Insektenschutz“, erklärt Schmid. Als Argument nicht ausreichend sei allerdings, dass ein Gebäude mit Beleuchtung einfach hübscher aussehe.