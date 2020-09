Bekannt als Oma Anni aus „Die Kirche bleibt im Dorf“ Schauspielerin Sabine Hahn gestorben

Hahn wuchs in Schwaben auf und machte ihre Schauspielausbildung in Stuttgart, die sie 1953 abschloss. In der Folge profilierte sie sich mit Theaterengagements an mehr als 20 staatlichen und privaten Bühnen als vielseitige Bühnendarstellerin. Hahn trat am Staatstheater Stuttgart, am Schillertheater Berlin (1960), am Residenztheater München und am Deutschen Schauspielhaus Hamburg auf; ihr Repertoire reichte von der klassischen Tragödie (Medea) bis zum Musical (Irma la Douce). 1976 engagierte sie Achim Thorwald an der Württembergischen Landesbühne Esslingen. „Ihre theatralische Kraft, ihre Präsenz und ihr Durchsetzungsvermögen waren einfach unglaublich“, rühmt der ehemalige WLB-Intendant das ehemalige Ensemble-Mitglied.