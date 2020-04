Beispiel in Benningen Kein Kindergarten – und trotzdem viel los

Benningen - Wo sonst rund 80 Kinderstimmen durch die Räume und Gänge hallen, ist es gerade ziemlich still. Und das seit Wochen schon. Der katholische Kindergarten Sankt Franziskus in Benningen ist, wie andere Einrichtungen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Bis Freitag waren zwei Kinder in der Notbetreuung.