Beim FC Marbach II Kickers-Spieler coacht in der Kreisliga

Stuttgarter Kickers geben grünes Licht

Da er bei den Kickers vormittags oder mittags trainiert, habe er ja abends Zeit. Wobei er vorher bei der Vereinsführung in Stuttgart nachgefragt habe, ob er das Amt übernehmen dürfe. „Eigentlich kann ich in meiner Freizeit ja machen, was ich will. Aber ich wollte trotzdem nachfragen. Der Verein hatte nichts dagegen, von der Zeit her passt es auch, die FC-Zweite trainiert zweimal pro Woche abends.“ Und die Oberligaspiele sind in der Regel samstags, während die Kreisliga am Sonntag spielt. „Also bin ich das mit meinem besten Freund Vincenzo LaMacchia als Co-Trainer angegangen. Wir haben dann unsere ganzen alten Kumpels zurückgeholt, die früher auch mal Fußball gespielt haben. Die sind jetzt natürlich alle etwas außer Form, daher braucht das noch etwas Zeit“, sagt Zagaria mit einem breiten Grinsen. Es lange oft nur für eine Halbzeit. Gegen die SG Steinheim-Erdmannhausen II zum Beispiel habe man zur Pause mit 2:1 geführt, dann aber 2:6 verloren. „Da geht den Jungs dann die Luft aus. Aber da arbeiten wir dran.“ Bislang hat es lediglich zu einem einzigen Punktgewinn in vier Spielen gereicht.