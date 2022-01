Beilsteiner Haushalt eingebracht Investitionen auf Rekordhoch

Beilstein - Elf Millionen Euro wird die Stadt Beilstein in diesem Jahr in zahlreiche Projekte stecken – so viel wie nie zuvor. Das machte Kämmerei-Leiter Werner Waldenberger am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung beim Thema Haushaltseinbringung klar. Alleine die Sanierung des Schulzentrums sowie der Digitalpakt Schule werden 5,1 Millionen Euro verschlingen – das sind fast 50 Prozent der kompletten Ausgaben. Des Weiteren muss die Stadt für die Erschließung des Baugebietes Hartäcker noch Restzahlungen in Höhe von 2,74 Millionen Euro leisten. Hier die wichtigsten Punkte der Haushalts-Einbringung.