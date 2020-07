Beilsteiner Hallenbad Mit Hygieneplan zurück ins Becken

Beilstein - In der Hochphase der Corona-Krise hat die Stadt Beilstein beim Mineralhallenbad schnell reagiert: Die Sportstätte wurde umgehend geschlossen und die Saison frühzeitig für beendet erklärt. Schwimmfreunde dürfen sich allerdings berechtigte Hoffnungen machen, dass sie sich in einigen Wochen wieder ins Nass stürzen können. Die Rathausmannschaft und der Bademeister haben sich nämlich mittlerweile ein Hygienekonzept überlegt, mit dem die Nutzung wieder möglich gemacht werden könnte. Sollte der Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Dienstagabend nichts einzuwenden haben, wird das Bad nach den Sommerferien am Montag, 14. September, wieder freigegeben.