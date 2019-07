Beilstein Wetter ist Wackelpartie, Wein ein Genuss

Beilstein - Rund um den edlen Tropfen aus in und um Beilstein gab es einiges zu feiern beim diesjährigen Weinbergfest. Wäre da die Begrüßung der neuen Weinprinzessin, Claudia Anacker, Claudia I., die am Freitagabend mit der Eröffnung ihren ersten offiziellen Auftritt feierte. Ein Neubeginn bedeutet immer auch einen Abschied, dieses Jahr ist es der Abschied der Amtsinhaberin der vergangenen beiden Jahre, Franziska Pfizenmayer, Franziska I. Ein „letztmaliges Willkommen meinerseits“ spricht sie aus, „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, gibt sie das Wort an ihre Nachfolgerin weiter. Claudia I. fasst sich in ihrer Rede kurz, in Vorfreude auf die bevorstehenden Termine, die in den kommenden zwei Jahren auf sie warten. Als sie dann mit dem großen Römer ausgestattet ihr „zum Wohl“ ausspricht, beginnt es im Hintergrund zu donnern. Gewitter liegt in der Luft – eine Wackelpartie, die aber den Freitagabend hinweg gehalten hat. Das über den Festplatz gespannte Sonnen-, oder, je nachdem, Regensegel, bietet so oder so Schutz, und der Wein kann wetterunabhängig genossen werden.