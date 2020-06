Beilstein Verkehrslärm wird der Kampf angesagt

Beilstein - Es gibt wohl in jeder Kommune eine Baustelle, die nie zu Ende geht. In Beilstein ist die Verkehrssituation ein solcher Dauerbrenner. Und dabei geht es immer wieder auch um den Lärm an verschiedenen Punkten in der Stadt, dem jetzt mit dem Lärmaktionsplan der Kampf angesagt wird. Der wird alle fünf Jahre fortgeschrieben und am Dienstag war es im Gemeinderat wieder an der Zeit, einen Maßnahmenkatalog zu verabschieden. „Es handelt sich dabei um Wünsche von uns“, erklärte Bürgermeister Patrick Holl dazu. Die Umsetzung selbst obliegt letztlich aber der Verkehrsbehörde in Heilbronn.