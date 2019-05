Beilstein Urgestein des Vereins legt seine Posten nieder

Beilstein - Eine Jahreshauptversammlung bringt oft Neuwahlen mit sich. Die gingen am Donnerstagabend beim Handels- und Gewerbeverein (HGV) mit dem Abschied von einem Urgestein einher. Ulrich Fink legte „auf den Tag genau nach 29 Jahren“ seine Ämter als Kassier und Schriftführer nieder: „Ich habe es immer gerne gemacht und möchte meine Aufgaben nun in neue Hände abgeben.“ Die hatte er direkt mitgebracht und zwar in der Person von Volker Nabakowski, den die Vereinsmitglieder einstimmig wählten. Offen bleibt dagegen noch, wer den Posten des Schriftführers künftig übernehmen wird. Hier sollen noch Gespräche geführt werden, erklärte der Erste Vorsitzende Harald Mayer.