Erst im März beginnt dann der Herbst mit erträglicheren Temperaturen. Der Winter ist hier circa drei Monate lang und erstreckt sich über Juni, Juli und August. In diesem Zeitraum soll es anscheinend sehr kalt werden mit nächtlichen Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt, während es am Tag dann wieder gut 20 Grad warm wird. Der Frühling endet in der Regel ab Mitte November und ist gekennzeichnet durch die Regenzeit, die sich in den vergangenen Jahren nach Aussagen der Einheimischen stetig immer weiter nach hinten verschoben hat. Dieses Jahr kam der erste große Regen dann am 8. November – und dieses Datum wird mir garantiert in Erinnerung bleiben.