Beilstein Stoff für Freude, Genuss und Gespräche

Beilstein - Farbgewaltig präsentiert sich die Ausstellung schon beim Eintreten ins Foyer der Stadthalle, wo bereits großformatige kraftvoll gestaltete Bilder den Weg zu weiteren Kunstschaffenden weisen. Kurzerhand hatte die Frau eines teilnehmenden Künstlers, die Eröffnung am Sonntag in „Mittisage“ umbenannt und ihr die passende Zuweisung gegeben. Denn die Vernissage „Kunststoff“ ist innerhalb ihrer fünf Ausstellungstage genau mittig angesiedelt. Noch bis Dienstag lädt sie die Kunstinteressierten ein, in die Stadthalle zu kommen, um dort eine bemerkenswerte Vielfalt an Originellem und Kunstfertigem zu erleben. Sonntags ist der Zuspruch jedoch am größten. Das war auch bei der 12. Auflage nicht anders, zu der Bürgermeister Patrick Holl die große Zahl der Gäste „als Zeichen der Wertschätzung und des Interesses“ deutete. Holl hieß die Besucher „in der zum Ausstellungsraum verwandelten Stadthalle“ herzlich willkommen, nachdem das neu gegründete Ensemble „Triade“ die Gäste mit lustvollem Bosanova und schwungvollen Klängen inspiriert hat. Die Neu-Beilsteinerin Gudrun Egle überzeugt hierbei mit ihrem jazzdurchwirkten Gesang; Michael Schwarz steuert die stimmigen Gitarrenklänge bei und Joachim Keck spielt in bewährter Form auf dem Saxophon.