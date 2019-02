Beilstein/Steinheim Bewährungsstrafe für Drogenanbau

Die Beweisaufnahme vor dem Schöffengericht korrigierte den Eindruck, der Mann sei ein gefährlicher Waffennarr. Das Schöffengericht sah es als glaubwürdig an, dass die Macheten der Pflege des Gartens dienten, und die beiden anderen Waffen, die nach Aussagen des Angeklagten von seinem Großvater stammten, lediglich im Gartenhaus statt in der Wohnung aufbewahrt wurden. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz blieb es von Rechts wegen dennoch. Nicht überzeugt war das Gericht von der Schilderung des Mannes, „einige Pflanzensamen einfach mal so“ eingesetzt zu haben, ohne konkrete Vorstellung davon, wieviel Ertrag sie bringen könnten. Die 18 Stauden hätten nach Aberntung und Trocknung der Blätter etwa 360 Gramm der Droge geliefert - und die habe der Angeklagte zum überwiegenden Teil auch gewinnbringend verkaufen wollen, schon allein, um seine eigene Drogensucht weiter finanzieren zu können. Mindestens fünf Jahre Gefängnis sieht das Gesetz für Angeklagte vor, die gewerbsmäßig und bewaffnet mit großen Mengen Drogen handeln. Die Richter am Amtsgericht Heilbronn sahen in dem vorliegenden Verfahren einen minder schweren Fall: Es handelte sich um eine sogenannte weiche Droge, von der nichts in Umlauf gelangt war, der Angeklagte war weitgehend geständig und bislang nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten.