Beilstein Stadt möchte nicht auf ein Pflegeheim verzichten

Beilstein - Es ist ein sperriges Wort mit Wirkkraft: Landesheimbauverordnung. Diese wurde 2008 geändert und stellt Forderungen an die Einrichtungen, die aus Sicht der Wohnintern im Haus Ahorn nicht umsetzbar seien, so Bürgermeister Patrick Holl am Dienstag im Gemeinderat: „Uns wurde ganz klar mitgeteilt, dass der Betreiber nicht in dem Objekt bleiben wird.“ Stattdessen wird ein Neubau mit 75 Plätzen angestrebt – in Beilstein, wie Heimleitung Andrea Stoll betont: „Wir sind seit 26 Jahren hier und haben uns einen guten Ruf erarbeitet.“ Nur wo gibt es ein geeignetes Grundstück?