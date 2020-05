Beilstein-Schmidhausen Die Sanierung des Backhauses kann starten

Nach der unfreiwilligen Wartezeit gehen die Arbeiten direkt in die Vollen. Der Ofenbauer will im Juni loslegen, bis dahin müssen aber schon einige andere Arbeiten abgeschlossen sein. „Es müssen Teile des Backhauses demontiert werden“, so Kathrin Bromberg. Unter anderem wird auch das Dach abgedeckt, wofür ein Hubkran vor Ort sein wird. Der Steinmetz möchte dann gerne im August beginnen, was einen groben Zeitrahmen vorgibt: „Er ist so ziemlich der Letzte, also lässt sich interpretieren, wann das Backhaus fertig sein könnte.“ Heißt konkret: Läuft alles nach Plan, kann die Initiative schon im Herbst wieder Brot, Fruchtkuchen und Co. im Ortskern von Schmidhausen backen.