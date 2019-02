Beilstein Keine Geburtstage und Hochzeiten in der Kelter

Zuvor wurde eine hitzige Diskussion darüber geführt, was genau der Unterschied zwischen der – bereits genehmigten – Kleinkunstbühne und einem Veranstaltungsort für Feiern ist. „Es ist ein baurechtlicher Unterschied, nachbarschaftsrechtlich gibt es keinen Unterschied“, stellte Bürgermeister Patrick Holl fest. „Heavy Metal ist auch Kunst“, meinte Silke Kiderlen-Polek (SPD). Der Lärm, darum geht es den Nachbarn ja in erster Linie, könne bei der intensiven Nutzung als Kleinkunstbühne ebenso hoch sein wie bei einer Geburtstagsfeier. Zudem hätten die Beilsteiner ja auch was davon, wenn sie für ihre Feiern die Jettenbacher Kelter mieten können. Der Bürgermeister berichtete von Beschwerden in der letzten Saison. „Es gab einiges an Unmut.“ Der jetzt gestellte Antrag sei „sehr weitreichend“. Eine Beschränkung hinsichtlich der Zahl der Feiern sei nicht vorgesehen. Unabhängig von der Art der Nutzung sei die Nachtruhe immer einzuhalten, das bedeutet, dass Besucher sich nach 22 Uhr nicht mehr im Außenbereich aufhalten dürfen.