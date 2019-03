Beilstein/Handball Unterirdische erste, begeisternde zweite Hälfte

Beilstein - Es gibt eine bestimmte Situation, in der Michael Stettner stets zumindest innerlich zusammenzuckt: Fällt im Zusammenhang mit den Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal das Wort „Aufstieg“, dann stellen sich dem Trainer des Oberligisten sichtlich die Nackenhaare senkrecht. So war es auch am Samstagabend nach der Partie gegen den TSV Heiningen, als man ihm die Feststellung in den Mund legen wollte, dass Mannschaften, die solche Spiele gewinnen, auch aufsteigen würden. Wie so oft trat Stettner auf die Bremse, verwies auf die schweren noch anstehende Partien, lobte aber seine Mannschaft zurecht in den höchsten Tönen für die begeisternde Aufholjagd, die sie beim 27:23 (11:15) nach der Pause hingelegt hatte: „Dass man nach so einer ersten Hälfte eine solche zweite Halbzeit hinlegt, da muss man einfach den Hut vor ziehen. Das war der Wahnsinn, wie die Mannschaft die Vorgaben umgesetzt hat.“