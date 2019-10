Beilstein/Handball Schwache erste Hälfte verhindert Erfolgserlebnis

In Führung gingen die SG-Frauen aber nie, weil die Gäste sich auf ihren Rückraum verlassen konnten oder eine freie Spielerin auf Außen beziehungsweise am Kreis fanden. Im Spiel hielt die SG auch Torhüterin Rena Keller, die in der letzten Viertelstunde fünf freie Würfe parierte. Als die Gastgeberinnen in Unterzahl zweieinhalb Minuten vor Schluss mit 19:21 zurücklagen, schien das Momentum aufseiten des Tabellenführers zu sein. Doch Haunstetten kassierte ebenfalls eine Zeitstrafe, und Theresa Müller traf mit einem Siebenmeter-Heber nervenstark zum 20:21-Anschluss. In den Schlusssekunden war die SG nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Müller aber erneut in Unterzahl. Dennoch bot sich Denise Geier 30 Sekunden vor Schluss die Chance zum Ausgleich, aber sie scheiterte an TSV-Schlussfrau Frey. Vier Sekunden vor Schluss traf Chiara Joerss zum vorentscheidenden 20:22, Sina Klenks 21:22 in der Schlusssekunde kam zu spät.