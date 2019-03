Beilstein/Handball Leistung bringen im Aufstiegsrennen

Doch ganz so einfach ist die Sache auch wieder nicht. Denn gewinnt Steißlingen, sind es weiterhin nur drei Punkte Vorsprung und nach Minuspunkten auch nur ein Zähler auf die Frauen aus Wolfschlugen, die noch eine Partie weniger ausgetragen haben. Und nächste Woche muss die SG nach Wolfschlugen, am letzten Spieltag kommt Steißlingen. Und die Begegnung gegen Allensbach muss auch erstmal gewonnen werden. SG-Trainer Michael Stettner weiß um die Gefahr von solchen Rechenspielchen: „Natürlich sind wir Favorit, aber wir haben in Mannheim gesehen, dass kein Spiel einfach so im Vorbeigehen gewonnen werden kann“, sagt er mit Blick auf das Unentschieden am vergangenen Wochenende, als sein Team zum wiederholten Mal in dieser Saison einen klaren Vorsprung noch aus der Hand gab. „Ich will von der Mannschaft zuerst mal eine Reaktion auf die zweite Halbzeit in Mannheim sehen“, stellt er klar. Ein Seitenblick auf das Geschehen in Steißlingen ist tabu. „Wenn wir keine Leistung bringen, bringt uns das Parallelspiel überhaupt nichts“, sagt Stettner, dem auch klar ist: „Mit jedem verbleibenden Spiel weniger tun Siege mehr gut und Niederlagen mehr weh.“