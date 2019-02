Beilstein/Handball Die SG-Frauen brennen auf eine Revanche

Beilstein - Nach zwei Auswärtsspielen in Folge steht an diesem Samstag (18 Uhr) wieder ein Heimspiel für die BWOL-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal auf dem Programm – und das hat es ganz schön in sich. Zum einen, weil das Spiel nichts anderes als ein Derby ist. Zum anderen, weil die SG-Frauen in diesem Revanche für die knappe 26:27-Niederlage im Hinspiel nehmen wollen. „Damals haben wir gleich zweimal einen deutlichen Vorsprung verspielt, sowohl in Halbzeit eins, als auch in Halbzeit zwei“, erinnert sich SG-Trainer Michael Stettner vor der Partie gegen den TSV Bönnigheim.