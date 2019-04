Beilstein Erstmal kein Bauschutt mehr im Wald

Aufgrund der Fotos der Spaziergängerin sei dennoch eine Beprobung veranlasst worden, bei der in einem Weg von 2017 auch tatsächlich Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt wurden. An einer Stelle bewegte sich der PAK-Wert, das steht für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, mit 19,8 Milligramm über der Grenze von 10 Milligramm pro Kilogramm. „Der Übeltäter war hier eine Kellerwand“, klärte Feldmann auf. Diese verfügte über einen Teer-Anstrich, der die Werte in die Höhe trieb. An einer anderen Stelle war der PCP-Wert erhöht, dahinter verbergen sich polychlorierte Biphenyle: „Das könnte ein Stück Dichtung gewesen sein.“ Was die Fremdbestandteile angeht, sei lediglich an einer Stelle ein Kabel gefunden worden: „Das ist vernachlässigbar.“ Trotz dieser Ausreißer sei der Gutachter in allen Fällen zu dem Entschluss gekommen, „dass keine nachteilige Auswirkung auf die Umwelt“ vorliege, so Feldmann. Dennoch habe das Landratsamt Heilbronn entschieden, an den auffälligen Stellen den Bauschutt auf Kosten des Unternehmers auszubauen.