Beilstein Eine Premiere im 33. Jahr

Als zweite Weinprobe wurde eine Piwi-Cuvée des Weinguts Gemmrich aus Beilstein eingeschenkt, der zur Linie der so genannten „Unkaputtbaren“ gezählt wird, weil er aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten gemacht wird, wie Simon Gemmrich erläuterte. Zuletzt gab es einen Lemberger S trocken von 2015 zu verkosten, der nun seinen Höhepunkt erreicht habe, wie Thomas Kircher vom gleichnamigen Weingut anmerkte. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten die Rockies des TGV Beilstein und der Chor Frohsinn aus Billensbach. Erstere trieben mit ihrer Interpretation von Reinhard Meys „Gute Nacht, Freunde“ einigen Besuchern die Tränen der Rührung in die Augen und luden am Ende eines gelungenen Abends zu einem „letzten Glas im Stehen“ am Holzofen ein.