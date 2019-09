Mehr als 1500 Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre und ein reiches Angebot an Vereinen gibt es in Beilstein. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Bürgermeister Patrick Holl dem CVJM zur Gründung gratuliert: „Sie sind in unserer Gemeinde ein wichtiger Mosaikstein auf dem Weg der Kinder und Jugendlichen.“ Er bietet eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung an und „ist sich sicher, dass der Verein rasch eine etablierte Bereicherung sein wird.“