Bei Württembergligist SG Schozach-Bottwartal Die ersten drei Neuzugänge stehen fest

Ebenfalls 20 Jahre als ist Levi Fröschle, der momentan auch in Remshalden spielt. Für den Kreisläufer ist „natürlich ein Hauptgrund für den Wechsel, dass mein Vater Henning hier Trainer wird. Ich habe mein ganzes Leben in Bittenfeld gespielt und nie länger als fünf Minuten ins Training gebraucht. Jetzt spiele ich diese Saison in Remshalden und muss auf einmal alleine fahren. Künftig kommen dagegen mein Bruder und mein Vater mit. Das reizt mich einfach.“ Denn auch der18-jährige Fynn Fröschle, derzeit Mittelmann beim TV Bittenfeld in der A-Jugend-Bundesliga und auch in der dritten Mannschaft in der Landesliga fest dabei, wird den Weg zur SG Schozach-Bottwartal mitgehen. „Unter meinem Vater habe ich in der A-Jugend bereits trainiert, das hat gut geklappt.“ Mit seinem Bruder wird Levi Fröschle dagegen erstmals zusammen in einem Team auflaufen.