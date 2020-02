Bebauungsplan für Gebiet in Großbottwar Neuer Wohnraum entsteht

0,25 Hektar umfasst das Gelände, für das das Winzerhäuser Ingenieurbüro Schrembs bereits zwei erste Planungsentwürfe erstellt hat. Die genaue Ausgestaltung wird im nächsten Schritt mit der Stadtverwaltung abgestimmt, bevor dann das Beteiligungsverfahren in Angriff genommen werden kann. Bislang sind an der Lückestraße zwei Sechs-Familienhäuser vorgesehen, dahinter vier Einfamilienhäuser und ein Doppelhaus. Erreicht werden diese über eine Stichstraße, die von der Lückestraße aus zwischen den beiden Mehrfamilienhäusern hindurchführt. Auch ein Spielplatz ist in den ersten Entwürfen vorgesehen. Eine bestehende Scheune in zweiter Reihe der Narzissenstraße soll abgerissen werden.