Baustelle in Oberstenfeld Grundschule trotzt widrigen Umständen

Auf dem Schulhof wird in zwei Schichten Pause gemacht

Auf dem Schulhof trennt ein Bauzaun die Baustelle ab. Die Kinder können sich somit nicht mehr in gewohnter Weise auf dem Schulhof entfalten. Damit es dort erst gar nicht zu Platzproblemen kommt, fährt die Schulleitung einen Zwei-Schichten-Pausenbetrieb. „Das hat sich schon in der Coronazeit bewährt“, berichtete der kommissarische Rektor Kosta Mpouikidis im Gemeinderat. Der Nachteil: „Man sieht keinen Kollegen in der Pause mehr, weil alle in der Aufsicht sind.“ Auch die Mensa fahre Schichtbetrieb, sie stoße an Kapazitätsgrenzen.