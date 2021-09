Bauprojekt in Kirchberg Domizil für Feuerwehr und DRK wird ein Millionenprojekt

Kirchberg - Das Feuerwehrgerätehaus in der Pfarrgartenstraße in Kirchberg soll bald modernisiert werden – zudem wird angebaut. Dabei geht es zum einen um eine Verbesserung des Umkleidebereichs, zum anderen soll aber auch das DRK einziehen. Dem Ortsverband des Roten Kreuzes stehen derzeit lediglich das sanierungsbedürftige und nur 60 Quadratmeter große ehemalige Wasserhäusle für die Bereitschaft und die Gemeindehalle für die Arbeit im Senioren- und Kleinkindbereich zur Verfügung. Das „Wasserhäusle“ in der Pfarrgartenstraße 5 gehört der Gemeinde. Die Räumlichkeiten sind jedoch für Schulungen und Übungsabende nicht ausreichend.