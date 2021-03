Baulücken aktivieren Stadt will Baulücken möglichst schließen

Marbach - Die grünen Farbtupfer im Siedlungsbereich auf Marbacher Gemarkung werden immer kleiner. Das liegt daran, dass die Stadt den Vorsatz beherzigt, lieber das Potenzial zwischen dem ohnehin schon bebauten Gelände zu nutzen, als draußen am Rande die Landschaft zu versiegeln. Diese Prämisse hat inzwischen schon so weit geführt, dass in der Kernstadt gar keine brachliegenden Areale mehr in Bauplätze umgewandelt werden können. In Rielingshausen wären theoretisch noch 3,6 Hektar zu überplanen, praktisch werden viele Grundstücke aber anderweitig benötigt, beispielsweise von Landwirten für ihre Betriebe. Obwohl also schon viel erreicht wurde in Sachen Innenentwicklung, machte sich der Ausschuss für Umwelt und Technik am Donnerstag Gedanken darüber, wie die verbliebenen Baulücken auf der Gemarkung akquiriert werden könnten.