Baugebiet in Kleinbottwar Scheibenäcker dreht dritte Runde

Steinheim-Kleinbottwar - Obwohl der Entwurf zum Bebauungsplan für das anvisierte Wohngebiet Scheibenäcker in Kleinbottwar viele Seiten dick ist, dürfte der eine oder andere das Werk schon fast in- und auswendig kennen. Zweimal konnten die Vorgaben, Skizzen und Erklärungen zu dem Areal nämlich bereits eingesehen werden. Und wie der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung entschied, sollen die Planungen nun erneut ausgelegt werden – nachdem auf verschiedene Anregungen hin in Details nochmals Veränderungen vorgenommen wurden. Dagegen gab es keinen Beschluss dazu, wie die einzelnen Straßen in dem Neubaugebiet einmal heißen sollen. Das Thema wurde auf Antrag von SPD-Mann Michael Uhl, dem eine große Mehrheit der Räte folgte, von der Tagesordnung genommen.