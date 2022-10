Baugebiet bei Marbach Keltergrund kommt nicht in Schwung

„Die Kriterien werden in Kürze in der Verwaltung diskutiert“, sagte die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik. Sie betonte, dass es sich um ein sehr „heikles Thema“ handele. Angesichts der rechtlichen Vorgaben bewege man sich hier in einem recht engen Korsett, erklärt auch der Bürgermeister. Deshalb stehe man in der Sache mit einem externen Büro in Kontakt, sagte Wunschik. Schlussendlich würden die Kriterien dann in den politischen Gremien vorgestellt und beraten, um die Grundstücke schließlich vergeben zu können.

Gespannt darf man sein, wie groß das Interesse an den Arealen sein wird, die sich sämtlich im Eigentum der Stadt befinden. In den vergangenen Jahren war stets von einer langen Liste an Interessenten die Rede. Jan Trost gibt jedoch zu bedenken, dass der Immobilienmarkt eine Delle bekommen hat. „Vor einem Jahr wäre die Nachfrage sicher noch höher gewesen“, sagt er. Insgesamt sollen im Keltergrund 75 bis 90 Wohneinheiten entstehen.