Bauarbeiten im Hörnle Vollsperrung in der Mainzer Straße

Einbahnregelungen ändern sich

Die Einbahnstraßenregelung in der Stuttgarter Straße von der Heilbronner Straße bis zum Wiesbadener Platz wird in dieser Zeit umgekehrt. Die Umleitung für die Anwohner erfolgt über der Heilbronner Straße. Die Einbahnstraßenregelung in der Stuttgarter Straße von der Heilbronner Straße bis zur Makenhofstraße und in der Mainzer Straße wird aufgehoben, hier werden stattdessen Ausweichstellen geschaffen.