Banküberfall in Ottmarsheim Geldautomat gesprengt

In der Nacht auf Dienstag haben mindestens zwei bislang unbekannte Täter gegen 2.10 Uhr durch Einleiten und Zünden von Gas einen Geldautomaten in der Ilsfelder Straße in Ottmarsheim gesprengt. Nachdem die Alarmanlage der Bankfiliale ausgelöst wurde, waren Polizeibeamte wenige Minuten später vor Ort und fanden im Eingangsbereich zwei Gasflaschen und eine mutmaßliche Zündeinrichtung vor.