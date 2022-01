Bahnhofsschule Großbottwar Neue Planung für altes Schulgebäude?

Gemeinderat steigt in Überlegungen ein

Das Landratsamt Ludwigsburg begründet den Schritt wie folgt: „Der Rückgang der Flüchtlingszahlen ab dem Jahr 2017 ist der Hauptgrund für die Vertragsauflösung.“ Zwar steigen die Zugangszahlen laut Landratsamtssprecher Andreas Fritz seit vergangenem Herbst wieder. „Der Landkreis hat sich aber dennoch für eine Rückgabe entschieden, da der Umbau beziehungsweise die Sanierung des Objektes sehr aufwendig und teuer wäre und das Gebäude damit auch nicht kurzfristig für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung steht.“

Nun stellt sich also die Frage, was die Stadtverwaltung Großbottwar mit dem Haus plant. Eine Antwort darauf gibt es noch nicht – Gedanken darüber möchten sich die Entscheidungsträger aber bald machen. „Wir werden überlegen, was wir machen könnten, und mit dem Thema auch in eine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats gehen. Das wird der nächste Schritt sein“, sagt Ralf Zimmermann. Es gebe nach dem jetzigem Stand zwei Möglichkeiten: Entweder die Stadt nimmt selbst viel Geld in die Hand und lässt das marode Haus umfangreich sanieren. Oder sie veräußert es an einen Investor. Ein recht großer Handlungsspielraum scheint jedenfalls gegeben, denn unter Denkmalschutz steht das Gebäude nicht.