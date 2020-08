Badespaß im Wellarium in Steinheim 55 555. Besucherin der Freibad-Saison begrüßt

„Wir freuen uns, dass wir in dieser außergewöhnlichen Saison einen so hohen Zuspruch an Badegästen erhalten. Wir bitten alle Badegäste jedoch weiterhin, die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln vor und im Bad einzuhalten“, so der Vorsitzende, Bürgermeister Torsten Bartzsch. Die Freibadsaison im Wellarium geht noch je nach Witterung bis Mitte/Ende September.