„Back to life“-Autokonzert in Steinheim Ein Parkplatz wird zum Festivalgelände

Steinheim - Die reguläre Festival-Saison ist 2020 zwar ins Wasser gefallen. Doch wer am Sonntagabend auf den Parkplatz des Kauflands in Steinheim gekommen war, hat zumindest ein Stück des gemütlichen und familiären Gefühls genießen können, das von solchen Freiluftkonzerten ausgeht. Joachim Kieferle hatte mit seiner Ian Key Soundfactory nämlich zum „Back to life“-Autokonzert geladen: „Übrigens das erste dieser Art im ganzen Landkreis Ludwigsburg.“ Und neben den Musikern der Ian Key Band, Kanda und Black Swift waren rund 50 Fahrzeuge mit variierender Zahl an Insassen vor Ort. „Ich bin ein wenig enttäuscht, dass nicht mehr Tickets verkauft worden sind“, so Kieferle. Bis zu 132 Besucher hätten einen Parkplatz gefunden. „Aber das ist nicht so schlimm, weil die Stimmung einfach gut ist und die Zuhörer das Konzert sichtlich genießen.“