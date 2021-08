Bachelorette 2021 Der zweite Kuss und ein genervter Favorit

Dominik hingegen bleibt noch für ein Einzeldate. Beim anschließenden Gespräch auf dem Sofa kommen die beiden sich näher. „Mein Bauchgefühl meint, dass ich dich gerne küssen würde“, sagt er und setzt sein Bauchgefühl auch gleich in die Tat um. „Das war schön“, sagt Maxime danach über die Kuss-Situation.

Die Lage in der Villa

In der Villa sorgt vor allem Julian für schlechte Laune. Das Essen, die Kleidung und die ereignislosen Tage, alles scheint ihn zu stören. „Mich nervt es nur noch in Badehose rumzulaufen“, so seine Beschwerde. Die anderen Jungs nehmen die schlechte Laune von Julian allerdings nicht besonders ernst und meinen nur: „Dann sitzt du in den nächsten Tagen halt einfach im Anzug hier draußen.“

Liebesbriefe für die Bachelorette

Beim zweiten Gruppendate müssen die Auserwählten Kevin, Tony und Raphael der Bachelorette einen Liebesbrief schreiben. Nach poetischen Sätzen wie „ich sehe, du bist in deiner Blütezeit und glänzt wie ein Diamant“ muss Kevin das Date als erster schon wieder verlassen.

Bei der zweiten Aufgabe tanzt die Bachelorette mit verbundenen Augen mit den beiden Verbliebenen. Harmonisch wirkt der Tanz zwischen Tony und Maxim nicht. „Ich merke, dass dir das voll unangenehm ist“, lautet Maximes Fazit. Mit Raphael funktioniert es besser und so darf dieser sich über ein Einzeldate am Abend freuen. Tony hingegen zeigt sich bei seiner Rückkehr in die Villa frustriert. „Ich habe komplett meine Eier verloren“, so seine Einschätzung.

Beim zweiten Einzeldate von Raphael und Maxime fährt RTL noch einmal alle Geschütze auf und spendiert den beiden ein Feuerwerk am Pool. Raphael wiederholt immer wieder erstaunt: „Was für ein Date.“ Maxime scheint es gefallen zu haben und so meint sie im Interview nach dem Date: „Mein Bauch sagt mir, dass es sich gut anfühlt, vielleicht sollte ich mal darauf hören.“

Die Nacht der Rosen – wer musste gehen?

Die Nacht der Rose endet mit einer großen Geste von Maxime für den Favoriten Julian. Nachdem dieser ihr zuvor erzählt hatte, dass er bei der Nacht der Rosen immer ein Lied aus dem König-der-Löwen-Film in seinem Kopf summt, spielt sie dieses Lied bei der Party. Doch Julian reagiert wohl nicht so, wie die Bachelorette es sich vorgestellt hatte. Statt zusammen mit Maxime zu tanzen, lacht er nur über das Lied. „Ich glaube, er hat nicht verstanden, was das für eine krasse Geste war“, zeigt sich Maxime danach enttäuscht.

Kevin hingegen, versucht die Bachelorette noch bei der Nacht der Rosen mit Wunderkerzen und einer kleinen Gesangseinlage zu überzeugen. Seine Hoffnung: „Vielleicht bringen die Wunderkerzen am Ende noch ein Wunder.“ Diese Wunschvorstellung bestätigt sich allerdings nicht und er erhält keine Rose. Auch für Marcel aus Köln ist die Reise bei der Bachelorette nach der Nacht der Rosen zu Ende.

Unser Favoriten-Tipp

Dominik staubt den zweiten Kuss der Staffel ab und steigt damit in den Kreis der Favoriten auf. „Geborgenheit ist das Wort, welches mir bei dir einfällt“, sagt Maxime bei der Rosenübergabe.

Auch das Date mit Raphael scheint der Bachelorette gefallen zu haben. Es wird sich zeigen, ob die beiden nur freundschaftlich harmonieren oder sich noch mehr entwickelt. Bei ihrem Einzeldate fehlte nicht viel für den ersten Kuss zwischen den beiden. In der nächsten Folge (18. August 20.15 Uhr /RTL) wird sich wohl die Gelegenheit bieten, dies nachzuholen.