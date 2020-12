B14 zwischen Waldrems und Maubach gesperrt Peugeot landet im Bach

Ein Peugeot-Fahrer ist am Morgen von der B14 abgekommen und in einem Bach gelandet. Der 55-Jährige war gegen 9.15 Uhr zwischen Waldrems und Maubach unterwegs, als er am Beginn der "Schulhauskurve" aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Kleinwagen durchfuhr eine Wiese und landete im weiteren Verlauf im Wasser. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.