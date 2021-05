Verbindliche Kostenvoranschläge und komplette Preistransparenz sind Standard. "Wird eine Reparatur unerwartet umfangreicher, sprechen wir das mit dem Kunden immer ab", erklärt er. Vom modernen Gebäude profitieren auch die Kunden: Effiziente Arbeitsabläufe halten die Stundensätze niedrig. So ist zum Beispiel jeder Monteursplatz mit einer Zapfanlage für Öl, Kühlerfrostschutzmittel und Wasser ausgestattet, das spart unnötige Wege. Der Kompressor für Druckluft ist im Untergeschoss. In der Werkstatt ist es daher ungewöhnlich ruhig, das macht konzentriertes Arbeiten möglich. Jeder der Monteure, darunter drei mit Meistertitel, verfügt über ein eigenes Laptop zum Auslesen von Fehlerprotokollen des Fahrzeuges, das spart ebenso Zeit wie die leistungsstarke Datenleitung, mit der Updates schneller aufgespielt werden können. "Wir verstehen uns als Handwerksbetrieb in der Region und für die Region", erklärt Šime Brajkovic. Möglichst moderne Arbeitsplätze auf dem neuesten Stand der Technik gehören für ihn ebenso zum Konzept des Autohauses wie die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern.