Auto weicht Tier aus und landet im Grünstreifen Hasenalarm auf der Landesstraße

Da der 52-Jährige dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen wurde und sich nicht selbst befreien konnte, musste er von den Feuerwehren Ludwigsburg und Freiberg am Neckar, die mit acht Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an der Unfallstelle waren, gerettet werden. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.