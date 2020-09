Erdmannhausen - Ein geparkter Dacia ist irgendwann zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, in der Tulpenstraße in Erdmannhausen von einem Unbekannten mit einem Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den Schaden von etwa 2000 Euro zu kümmern, den er angerichtet hat. Zeugen können sich unter Telefon 0 71 44 / 90 00 beim Polizeirevier in Marbach melden.