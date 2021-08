Ausstellung in Marbach Objekte, Malerei und mehr

Marbach - Um der Tristesse eines Regentages zu entfliehen, gab es am Sonntag in der Galerie Wendelinskapelle eine Möglichkeit, in die Welt gleich zweier Künstler einzutauchen. Denn die Galeristin Monika Schreiber hatte Sabina Hunger und Felix Sommer zu Gast. Deren Werke – Objekte, Malerei und Grafik – sind dort bis zum 26. September zu sehen. Live und persönlich aber konnte auch das Gespräch mit dem Sindelfinger Künstlerpaar gesucht werden. Bereitwillig antworteten Hunger und Sommer dabei auf Fragen, die wohl beim Betrachten der Werke dem einen oder anderen in den Sinn kommen. Etwa, warum Sabina Hunger gerade mit diesen Materialien arbeite, die ihre Objekte charakterisieren – nämlich Glas und Keramik? Für manch einen Gast offensichtlich „eine eigenwillige Komposition“, wie Hunger vermutet. Doch die Antwort liegt nahe für den, der weiß, dass die Künstlerin auch eine Ausbildung als Keramikerin hinter sich hat und die obendrein ein weiteres Standbein dort hat, wo Kunst am Bau entsteht. Hunger bringt ihr Talent in die Glasfenster-Bearbeitung ein, wo auch die schönen, oft farbkräftigen Glasfragmente abfallen, die sie für ihre reizvollen figuralen Werke verwendet. In Mixtur mit dem speziell für das jeweilige Kunstwerk geschaffenen Keramikteil entstehen Hingucker-Objekte zum Schmunzeln. Sie sind mit Humor gearbeitet, strahlen gleichzeitig aber „etwas Unnahbares“ aus und wollen nicht angefasst werden“, wie Hunger es ausdrückt. „Sie haben etwas Sprödes an sich, das ich sehr liebe. Mir geht es mehr ums Betrachten. Die Objekte wandeln sich am Tag oft hundert Mal, je nachdem wie das Licht sich verändert.“