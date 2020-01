Ausstellung der Wohnungslosenhilfe in Marbach Obdachlosigkeit frühzeitig verhindern

In insgesamt 23 Kommunen des Landkreises bietet die Fachstelle Wohnungssicherung ihre Hilfe an, seit Februar vergangenen Jahres auch in Marbach. Finanziert wurde das Projekt durch EU-Fördergelder, auch Benningen, Affalterbach und Erdmannhausen sind über den Gemeindeverwaltungsverband mit im Boot. Da die EU-Förderung jedoch Ende des Jahres ausläuft, touren Vertreter der Wohnungslosenhilfe mit einer Ausstellung durch verschiedene Gemeinden und werben um eine dauerhafte Finanzierung durch diese. Im Marbacher Rathaus betonte Geschäftsführer Heinrich Knodel am Mittwochabend, dass im Jahr 2018 in 80 Prozent von insgesamt 150 abgeschlossenen Fällen Betroffene in ihrer Wohnung bleiben konnten oder eine neue gefunden wurde. Möglich sei dies, da die Wohnungslosenhilfe von den Sozialämtern und Jobcentern die Mitteilung bekomme, dass gegen den Betroffenen eine Räumungsklage eingereicht sei. „Wir gehen dann im Wege der aufsuchenden Hilfe zu den Betroffenen hin und bieten unsere Unterstützung an – häufig auch zweimal“, erklärte Knodel. Die Gemeinden würden von der Arbeit profitieren: „Vermiedene Obdachlosigkeit sind auch vermiedene Kosten“, sagte er.