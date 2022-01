Außenministerin in Moskau Warum Baerbock so hilflos wirkt

Schwäche zur Haltung verklärt

Billig wäre es, diese Schwäche an Außenministerin Annalena Baerbock festzumachen. Die deutsche Hilflosigkeit zur „Haltung“ zu verklären, mag geschmacklos von ihr gewesen sein. Aber letztlich hat Baerbock auf den Punkt gebracht, was Sache ist: Die Nato lässt sich von Russland nicht erpressen und hält am Prinzip freier Bündniswahl freier Staaten fest. Der Ukraine wirklich helfen wird sie aber nicht. Kann es nicht, will es nicht. Und eine Außenpolitik, die so gern die Welt belehrt und in Moral-Kategorien redet, solange damit keine größeren Nachteile verbunden sind, entspricht in Deutschland der Mehrheitsmeinung.