Ausnahmen für Einreisen Kleiner Grenzverkehr ohne neue Quarantäneregeln

Schnelle Umwandlung in geltendes Recht

Da Frankreich und einige andere Nachbarländer schon Risikogebiete sind und die Schweiz bald als solches ausgewiesen werden könnte, wird auf eine Umsetzung vor dem 8. November gedrängt. In Baden-Württemberg sagt die aktuelle Verordnung, dass der Grenzverkehr in Risikogebiete hinein ohne Quarantäne erlaubt ist, nicht aber aus ihnen heraus. Die Landesregierung will die Neuregelung daher innerhalb weniger Tage in geltendes Recht umwandeln. „Wir bemühen uns, die Musterverordnung des Bundes in enger Abstimmung mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland in Landesrecht umzusetzen“, sagte der zuständige Minister Manne Lucha (Grüne) unserer Zeitung, „damit es an der deutsch-französischen Grenze möglichst einheitliche Regelungen gibt und die Bürgerinnen und Bürger Klarheit haben.“ Für Einreisen ins Land wird die neue 24-Stunden-Regel sofort wirksam, wie sein Ministerium bestätigte.